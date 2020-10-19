Краснодар
2
ПАОК
1
22 сентября
22:00
Славия Прага
0
Мидтьюлланд
0
22 сентября
22:00
Маккаби Тель-Авив
1
РБ Зальцбург
2
22 сентября
22:00
Гент
1
Динамо Киев
2
23 сентября
22:00
Олимпиакос
2
Омония
0
23 сентября
22:00
Мольде
3
Ференцварош
3
23 сентября
22:00
Ференцварош
0
Мольде
0
29 сентября
22:00
Динамо Киев
3
Гент
0
29 сентября
22:00
Омония
0
Олимпиакос
0
29 сентября
22:00
Мидтьюлланд
4
Славия Прага
1
30 сентября
22:00
ПАОК
1
Краснодар
2
30 сентября
22:00
РБ Зальцбург
3
Маккаби Тель-Авив
1
30 сентября
22:00
Зенит
-
Брюгге
-
20 октября
19:55
Динамо Киев
-
Ювентус
-
20 октября
19:55
Челси
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Ренн
-
Краснодар
-
20 октября
22:00
Лацио
-
Боруссия Д
-
20 октября
22:00
Барселона
-
Ференцварош
-
20 октября
22:00
ПСЖ
-
Манчестер Юнайтед
-
20 октября
22:00
РБ Лейпциг
-
Истанбул Башакшехир
-
20 октября
22:00
РБ Зальцбург
-
Локомотив Москва
-
21 октября
19:55
Реал Мадрид
-
Шахтер
-
21 октября
19:55
Бавария
-
Атлетико
-
21 октября
22:00
Интер
-
Боруссия М
-
21 октября
22:00
Манчестер Сити
-
Порту
-
21 октября
22:00
Олимпиакос
-
Марсель
-
21 октября
22:00
Аякс
-
Ливерпуль
-
21 октября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аталанта
-
21 октября
22:00

Матч Реал — Шахтер обслужит сербская бригада арбитров

19 октября 2020

Срджан Йованович, getty images

Поединок доверили Срджану Йовановичу.

Поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов Реал — Шахтер рассудит сербская бригада арбитров во главе со Срджаном Йовановичем.

Ассистентами главного судьи на боковых линиях выступят Урош Стойкович и Милан Михайлович. Четвертым арбитром назначен Новак Симович.

В свою очередь, отвечать за систему видеоповторов будут арбитры из Польши — Шимон Марчиньяк и Томаш Квятковски.

Напомним, матч против Реала начнется в среду, 21-го октября, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Команды
 
 Rambler's Top100