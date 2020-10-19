Матч Реал — Шахтер обслужит сербская бригада арбитров

Поединок доверили Срджану Йовановичу.

Поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов Реал — Шахтер рассудит сербская бригада арбитров во главе со Срджаном Йовановичем.

Ассистентами главного судьи на боковых линиях выступят Урош Стойкович и Милан Михайлович. Четвертым арбитром назначен Новак Симович.

В свою очередь, отвечать за систему видеоповторов будут арбитры из Польши — Шимон Марчиньяк и Томаш Квятковски.

Напомним, матч против Реала начнется в среду, 21-го октября, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.