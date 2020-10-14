Роналду должен сдать отрицательный тест минимум за неделю, чтобы сыграть с Барселоной

Нападающему Ювентуса нужно как можно скорее излечиться от коронавируса.

У Криштиану Роналду диагностировали коронавирус, из-за чего он не сыграет против Динамо в первом туре Лиги чемпионов.

Однако португалец решил вернуться в Италию, чтобы пройти там 10-дневный карантин и успеть сыграть против Барселоны. Выздороветь Роналду нужно будет еще быстрее: ESPN сообщает, что в УЕФА им подтвердили: Криштиану должен сдать отрицательный тест на коронавирус минимум за неделю до встречи с каталонцами.

Также коронавирус диагностировали у хавбека "старой синьоры" Вестона Маккенни. В то же время, Аарон Рэмси сможет сыграть против киевлян.

Игра второго тура Лиги чемпионов Ювентус — Барселона состоится 28 октября.