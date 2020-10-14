Рэмси сможет сыграть против Динамо в Лиге чемпионов

Травма полузащитника Ювентуса оказалась не серьезной.

Аарон Рэмси, вернувшийся из сборной Уэльса из-за повреждения, вскоре приступит к тренировкам — сообщил официальный сайт Ювентуса.

Накануне матча Лиги наций против Болгарии полузащитник сборной Уэльса получил мышечное повреждение и вернулся в Турин из расположения национальной команды.

Медицинское обследование не показало серьезных повреждений, однако валлиец находится под наблюдением врачей и не примет участия в матче четвертого тура чемпионата Италии против Кротоне, запланированном на субботу, 17 октября.

Если не произойдет ничего непредвиденного, то к матчу первого тура Лиги чемпионов Динамо — Ювентус, который состоится во вторник, 20 октября, Аарон будет в строю.

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