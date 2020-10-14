Маккенни стал очередной потерей Ювентуса перед Динамо

Американский полузащитник "старой синьоры" заразился коронавирусом.

У хавбека Ювентуса Вестона Маккенни обнаружили коронавирус, сообщает Goal. Таким образом, американец отправляется в самоизоляцию и не сможет сыграть против Динамо 20 октября в рамках первого тура Лиги чемпионов.

Маккенни – это не первая и не главная проблема Ювентуса перед игрой с Динамо. Ранее положительный результат дал тест на Covid-19 нападающего Криштиану Роналду.

Но есть и хорошие новости для "бьянконери": хавбек Аарон Рэмси, который вернулся из расположения сборной Уэльса из-за травмы, будет готов принять участие в поединке.