Ребров: Смотрю все матчи Барселоны и Динамо, Ювентуса — меньше

Украинский наставник прокомментировал предстоящих соперников.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров поделился своим мнением о соперниках по групповому раунду Лиги чемпионов.

"Зеленые" попали в группу G, где встретятся с Динамо, Барселоной и Ювентусом.

"Я и раньше следил за этими командами. Я всегда смотрю матчи с участием Барселоны и Динамо. За Ювентусом я не так пристально слежу, но смотрю много матчей, например Ман Сити, Ливерпуля или Аталанты.

Дело в том, что к таким командам не нужно готовиться так, как к Мольде. Все знают эти команды, как они играют, но никто не знает, как играть против них. Никто не знает, как играть против Ливерпуля, например, но Астон Вилла нашла способ. Игроки должны демонстрировать свою силу и использовать слабости соперника. Не нужно бояться, нужно выходить на поле с уверенностью.

Я рад, что мы сможем принять топ-клубы в Будапеште. Мы хорошо подготовимся, но все знают, на что способны Месси или Роналду. К счастью, на поле выходят одиннадцать футболистов, а не один", – рассказал Ребро в интервью Origo.

Стоит отметить, что Ференцварош с Ребровым пробился в групповой этап Лиги чемпионов впервые с сезона-1995/96.