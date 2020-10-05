Ребров: Сейчас, когда Динамо попало в нашу группу, это сложные ощущения

Менеджер "фради" поделился эмоциями о будущих противостояниях.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров высказал свое мнение о будущем противостоянии с Динамо в Лиге чемпионов.

"Хотел ли я играть против Динамо? На пресс-конференции мне задали вопрос об украинских командах. Мы могли на них попасть, я сказал, что не против. Но все-таки мне не хотелось встречаться с украинскими командами. Очки нужны и для нас, и для украинских команд".

"Сейчас, когда Динамо попало в нашу группу, это сложные ощущения. Это моя родная команда и кто-то в этих играх потеряет очки, а, значит, будет достаточно обидно. Мы будем готовиться серьезно и к Динамо, и к Ювентусу с Барселоной".

"Противостояние с Луческу? Я буду играть против Динамо. Я не обращаю внимания, кто главный тренер".

Я не собираюсь судить игру Динамо. Если сравнить с прошлым годом, конечно, все видят разницу. Есть дисциплина на поле, организация игры. Даже с теми же футболистами, что были в прошлом году. Все видят разницу, – сказал Ребров Великому футболу.

Ранее на противостояние с Ференцварошом отреагировал президент киевлян Игорь Суркис.