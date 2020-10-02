Ребров: Будем готовиться к Динамо так же, как к Барселоне и Ювентусу

Наставник Ференвароша высказался о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов предстоит встретиться с туринским Ювентусом, каталонской Барселоной и венгерским Ференцварошем.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров, ранее возглавлявший киевское Динамо, поделался впечатлениями от результатов жеребьевки.

"Там все команды были сильными — куда деваться? Барселона тоже неплохо стартовала с Ювентусом. Будем готовиться к Динамо так же, как к Барселоне и Ювентусу".

"Слабых команд не было, нужно ко всем относиться серьезно. Нас ждут две игры в неделю. Будем играть и в чемпионате, и в еврокубках", — заявил Сергей Ребров в программе Футбол NEWS.

Ранее свое мнение о жребии и соперниках высказал ассистент главного тренера киевлян Огнен Вукоевич и полузащитник Георгий Цитаишвили.