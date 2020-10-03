Федецкий: Шахтер попробует взять реванш у Интера

Экс-защитник "горняков" верит, что команда способна побороться с итальянцами.

Артем Федецкий прокомментировал жребий Лиги чемпионов, который определил Шахтер в группу к Реалу, Интеру и Боруссии Менхенгладбах.

"У Шахтера очень хорошо знакомая группа. Шахтер попробует, как минимум, в двух матчах взять реванш у Интера. Реал – тоже интересный вариант, к тому же, Лунин приедет в Украину. И, конечно же, непростая команда из Германии, Боруссия Менхенгладбах. Я думаю, будет очень интересно", — заявил Федецкий в комментарии телеканалам Футбол 1/2/3.

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Шахтер начнет выступления в Лиге чемпионов матчем против Реала на выезде 21 октября.