Стал известен календарь Шахтера в Лиге чемпионов

Шахтер по итогам жеребьевки Лиги чемпионов получил в соперники Реал, Интер и Боруссию из Менхенгладбаха.
Начнут "горняки" выездным матчем против Реала, а затем проведут два домашних поединка. Завершать групповой этап подопечные Каштру будут встречей с Реалом на своем поле.
Расписание матчей "горняков":
21 октября 19:55 Реал — Шахтер
27 октября 22:00 Шахтер — Интер
3 ноября 19:55 Шахтер — Боруссия М
25 ноября 19:55 Боруссия М — Шахтер
1 декабря 19:55 Шахтер — Реал
9 декабря 22:00 Интер — Шахтер
Напомним, что Шахтер сможет провести домашние матчи Лиги чемпионов со зрителями на трибунах.