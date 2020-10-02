лента новостей

22:42

Стал известен календарь Динамо в Лиге чемпионов

22:22

Стал известен календарь Шахтера в Лиге чемпионов

13:57

Шахтер в Лиге чемпионов: представляем соперников по группе

13:00

Динамо в Лиге чемпионов: с кем свела жеребьевка турнира

12:30

Снова Интер, снова Реал и немцы: знакомим с соперниками Шахтера в Лиге чемпионов

09:41

Харатин: Сыграть с родным Динамо в Лиге чемпионов — это очень круто

07:59

Ребров: Будем готовиться к Динамо так же, как к Барселоне и Ювентусу

07:40

Срна: Это одна из самых тяжелых групп, которую Шахтер когда-либо получал в Лиге чемпионов

07:20

Матвиенко: Главный минус, что игры Лиги чемпионов будут через каждые три дня

07:00

Роналду, Месси и Ребров: знакомим с соперниками Динамо в Лиге чемпионов