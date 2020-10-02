Стал известен календарь Шахтера в Лиге чемпионов

02 октября 2020

Стал известен календарь Шахтера в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал расписание "горняков" в групповой стадии турнира.

Шахтер по итогам жеребьевки Лиги чемпионов получил в соперники Реал, Интер и Боруссию из Менхенгладбаха.

Начнут "горняки" выездным матчем против Реала, а затем проведут два домашних поединка. Завершать групповой этап подопечные Каштру будут  встречей с Реалом на своем поле.

Расписание матчей "горняков":

21 октября 19:55 Реал — Шахтер

27 октября 22:00 Шахтер — Интер

3 ноября 19:55 Шахтер — Боруссия М

25 ноября 19:55 Боруссия М — Шахтер

1 декабря 19:55 Шахтер — Реал

9 декабря 22:00 Интер — Шахтер

Напомним, что Шахтер сможет провести домашние матчи Лиги чемпионов со зрителями на трибунах.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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