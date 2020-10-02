Снова Интер, снова Реал и немцы: знакомим с соперниками Шахтера в Лиге чемпионов

Football.ua представляет соперников Шахтера по групповому этапу Лиги чемпионов.

Несмотря на вторую корзину при жеребьевке, Шахтер получил очень непростую группу в Лиге чемпионов.

Реал

Жребий из первой корзины

Позиция в клубном рейтинге УЕФА: 3

Общая стоимость состава на transfermarkt: 877 200 000 €

Самый дорогой игрок по оценкам transfermarkt: Эден Азар (80 000 000 €)

История

Реал – один из двух топ-клубов Испании (второй, к слову, выпал Динамо). Наряду с Барселоной и Атлетиком "сливочные" ни разу за свою историю не покидали элитный дивизион Испании. На счету у мадридской команды 65 национальных трофеев: 34 титула Ла Лиги (рекорд), 19 Кубков Короля, 11 Суперкубков Испании и 1 Кубок Лиги.

Мадридский клуб – всевозможный рекордсмен Лиги чемпионов. Имеет на своем счету больше всех побед и больше всего голов в этом турнире. За свою историю 13 раз становились сильнейшей командой континента. За последние 10 лет целых 4 раза над своими головами "ушастого" поднимали футболисты Реала. Не так давно под руководством Зинедина Зидана, который и сейчас руководит командой, Реал сумел выиграть 3 Лиги чемпионов подряд.

Нынешние реалии

Перестройка в мадридском Реале продолжается. Криштиану давно покинул клуб, но процесс перестроений до сих пор продолжается. Неожиданно для многих, в прошлом сезоне роль лидера на свои плечи взвалил Карим Бензема и помог "королевскому" клубу одержать победу в чемпионате Испании. Сейчас Реал выглядит очень сильным коллективом, где присутствует симбиоз сверхопытных ветеранов и молодых перспективных игроков.

История противостояний

Шахтер встречался с Реалом дважды и остались от тех встреч не самые приятные воспоминания – 2 поражения.

15.09.2015, Лига чемпионов, группа А, Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Реал – Шахтер 4:0

Голы: Бензема, 30, Роналду, 56, 64, 82

25.11.2015, Лига чемпионов, группа А, Львов, Арена Львов

Шахтер – Реал 3:4

Голы: Тейшейра, 77, 88, Дентиньо, 83 – Роналду, 18, 70, Модрич, 50, Карвахаль, 52

Ожидания от встреч с этой командой

"Горняки", конечно же, попытаются предложить что-то интересное мадридскому Реалу и как-то зацепиться за очки в этих играх, но вероятность успешного исхода в этих противостояниях крайне мала. Если в играх против Реала будут заработаны хоть какие-то очки, то это будет весьма неплохо.

Интер

Жребий из третьей корзины

Позиция в клубном рейтинге УЕФА: 23

Общая стоимость состава на transfermarkt: 706 700 000 €

Самый дорогой игрок по оценкам transfermarkt: Ромелу Лукаку (85 000 000 €)

История

Интер – единственная команда в Италии, которая со дня своего создания не покидала высший дивизион чемпионата Италии. Интер выиграл 30 национальных трофеев, 18 раз Серию А, 7 раз Кубок Италии и 5 раз Суперкубок Италии. С 2006 по 2010 год клуб выиграл пять скудетто подряд. С тех пор золотых медалей в Италии Интер больше не выигрывал.

В Европе у Интера более скромная коллекция выигранных трофеев – 3 Кубка УЕФА (1991, 1994, 1998) и три кубка Лиги чемпионов (1964, 1965, 2010). Самым большим успехом на евроарене в новой истории клуба, конечно же, является победа Интера под руководством Жозе Моуриньо в Лиге чемпионов в 2010-м году.

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Нынешние реалии

За сезон Антонио Конте сумел сколотить достойный коллектив, который боролся за золотые медали итальянского первенства, а также дошел до финала Лиги Европы. Многие эксперты считают, что Интер в этом сезоне сумеет вновь быть на лидирующих позициях в Италии и даже предрекают возможную победу команды Конте.

В Интере собрано большое количество высококачественных футболистов, которые жаждут показать себя в таком турнире как Лига чемпионов, а потому мотивация на игры в группе будет запредельной.

История противостояний

Интер встречался с Шахтером трижды – 2 победы и 1 ничья.

10.08.2005, Лига чемпионов, квалификация, Донецк, РСК Олимпийский

Шахтер – Интер 0:2

Голы: Мартинс, 68, Адриано, 79

24.08.2005, Лига чемпионов, квалификация, Милан, Джузеппе Меаца

Интер – Шахтер 1:1

Голы: Рекоба, 13 – Элано, 24

17.08.2020, Лига Европы, полуфинал, Дюссельорф, Меркур Шпиль-Арена

Интер – Шахтер 5:0

Голы: Мартинес, 19, 74, Дамброзио, 64, Лукаку, 78, 83

Ожидания от встреч с этой командой

Совсем недавно команда Луиша Каштру встречалась с миланским Интером в полуфинале Лиги Европы. Воспоминания от той встречи у "оранжево-черных", мягко говоря, не самые радужные. Возможно, это послужит стимулом в матчах против итальянцев и расслабит футболистов Интера. Желательно брать очки в матчах с Интером, но сделать это будет крайне сложно.

Боруссия М

Жребий из четвертой корзины

Позиция в клубном рейтинге УЕФА: 51

Общая стоимость состава на transfermarkt: 314 680 000

Самый дорогой игрок по оценкам transfermarkt: Денис Закария (40 000 000 €)

История

Клуб был основан в 1900-м году. Золотым временем менхенгладбахской Боруссии принято считать 60-80-е года прошлого столетия. Именно тогда клуб 5 раз становился чемпионом Германии и постоянно вел борьбу за наивысшие места в Бундеслиге. Также в коллекции у "жеребят" имеются 3 Кубка Германии и 1 Суперкубок Германии. Дважды клуб выигрывал Кубок УЕФА (1975, 1979).

Нынешние реалии

Боруссия Менхенгладбах сейчас – очень крепкий коллектив, в составе которого есть интересные футболисты. В атаке особое внимание необходимо уделить французам Тюраму и Плеа. Очень сбалансированная команда, имеется хороший опытный вратарь – Ян Зоммер.

История противостояний

С Шахтером Боруссия еще не встречалась. С клубами из Украины играли 4 раза – против киевского Динамо. В тех матчах было зафиксировано по 2 победы у каждой из команд.

Ожидания от встреч с этой командой

Боруссия, наряду с Марселем, была тем коллективом, которого из четвертой корзины не хотел видеть никто. Но если Шахтер хочет рассчитывать на еврокубковую осень, то в матчах с немцами просто обязан брать максимум очков.

Главные интриги группы

Сумеют ли Шахтер или Боруссия выйти из группы и пошагать дальше в плей-офф Лиги чемпионов?

Поможет ли донецкому клубу тот горький опыт в матчах против Интера?

Сумеет ли кто-то подвинуть Реал с первого места в группе?

Сергей Горбаченко, Football.ua