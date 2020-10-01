Вукоевич: Как по мне, очень хороший жребий для Динамо

Тренер киевлян высказал свои эмоции о прошедшей жеребьевке.

Ассистент главного тренера Динамо Огнен Вукоевич прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

"Как по мне, очень хороший жребий для нас. Два гранда, одни из лучших команд Европы – Ювентус и Барселона, плюс лучшие игроки современности – Криштиану Роналду и Лионель Месси. Это будет большим опытом как для нашего клуба в целом, так и для молодых футболистов, которые через такие матчи обязательно получат огромный толчок в своем развитии.

Конечно, будет тяжело, но не надо опускать руки, а выходить и играть. Еще один соперник – Ференцварош под руководством Сергея Реброва, с которым тоже будет интересно встретиться.

Нам необходимо стремиться показывать свою игру в каждой игре, не надо никого бояться. Важно будет дождаться календаря игр, и уже исходя из этого, строить свою подготовку.

В Лиге чемпионов собраны сильнейшие команды Европы. Нет слабых команд, особенно в первых двух корзинах. Поэтому было все равно, кого получить в соперники. Но я доволен жребием, и наконец-то Динамо вернулось в Лигу чемпионов, в когорту сильнейших команды. Я вспоминаю времена, когда Динамо каждый год участвовало в этом турнире, и необходимо стремиться, чтобы так было и в дальнейшем", — сказал Вукоевич официальному сайту киевлян.

Также вашему вниманию предлагается поделится своим мнением о шансах Динамо в турнире.