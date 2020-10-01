Цитаишвили: Мы не говорим, что борьба закончилась, она только начинается

Вингер поделился ожиданиями перед стартом турнира.

Крайний полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

"Нам попались сильные соперники, но тем интереснее будет играть. Также захватывающее противостояние предстоит против Ференцвароша. Сам Ребров отметил в одном из своих интервью, что ему хотелось бы сыграть против нас. У них тоже хорошая команда и нам будет нелегко.

Моя любимая команда после Динамо — Барселона. И сыграть против них — моя мечта с детства. Даже сложно описать, какими будут мои эмоции во время матча с каталонцами. Всегда хотелось сыграть против Месси и Роналду. Это будут воспоминания на всю жизнь.

Возможно Барселона и Ювентус не в лучшей форме сейчас, но не стоит забывать, что это два великих клуба с мастеровитыми футболистами. Мы не говорим, что борьба закончилась, она только начинается. Мы будем стараться сыграть достойно и достигнуть результата любой ценой.

Если болельщики вернутся на трибуны, это будет очень хорошо для нас. В команде еще не обсудили соперников, так как жеребьевка была после тренировки. Завтра будем обсуждать и делиться мыслями друг с другом", — цитирует игрока официальный сайт Динамо.

Ранее свое мнение о жребии и соперниках высказал ассистент главного тренера киевлян Огнен Вукоевич.