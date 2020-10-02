Каштру: Должны показать наш самый лучший уровень, чтобы выйти из группы

Португальский специалист поделился впечатлением от итогов жеребьевки.

Луиш Каштру оценил уровень соперников, которые достались Шахтеру в групповой стадии Лиги чемпионов.

"Это Лига чемпионов, это всегда сложно. Три великие команды из европейской топ-5. Германия, Испания, Италия – три больших чемпионата. Мы знаем, какие сложности нас ожидают, и должны выйти на наш самый лучший уровень, чтобы выйти из группы. Это очень сложная группа, с максимальными требованиями.



Какая из этих команд сейчас более звездная? У нас Реал, который играет 4–4–2 с ромбом, Интер с 5–3–2. Боруссию проанализируем – это тоже весьма компетентная команда. Думаю, что группа очень-очень непростая, но мы постараемся следовать всем ее требованиям и хорошо выступить в Лиге чемпионов.



Группа смерти? Мы все отдаем себе отчет, что в очень сложной группе, и этого не скрываем. Но в прошлом году также переживали достаточно трудные моменты и из 11 матчей в еврокубках проиграли всего три – полуфинал Лиги Европы с Интером, первый матч в группе Лиги чемпионов Манчестер Сити и последний Аталанте. Это действительно доказывает, насколько хорошо мы были подготовлены к нашему еврокубковому пути. А сейчас что-то выдумывать и говорить, что у нас будет очень доступная и простая группа, – нет, это будет ложью.

Вне всяких сомнений, группа очень и очень сложная. Но мы постараемся подготовиться наилучшим образом. Я очень верю своим футболистам, доверяю им. Верю в наш клуб, наш путь, наш тренировочный процесс и нашу идею игры. Это нормально: ни одна из команд в такой ситуации не будет чувствовать себя комфортно, любой все матчи будут даваться крайне сложно. Но мы смотрим на свою ежедневную работу очень внимательно и с радостью, что выступаем в этом турнире", — приводит слова Каштру официальный сайт "горняков".

Напомним, что Шахтер сможет провести матчи Лиги чемпионов со зрителями на трибунах.