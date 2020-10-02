Алан Патрик — о жеребьевке ЛЧ: Будет сложно, мы должны подготовиться наилучшим образом

Бразильский полузащитник поделился мнением о полученных соперников.

Алан Патрик ждет интересных поединков в рамках Лиги чемпионов, где Шахтеру по итогам жеребьевки достались Реал, Интер и Боруссия М.

"Вне всяких сомнений, очень сложная группа. Но мы прекрасно знаем, что Лига чемпионов полна суперквалифицированных клубов. Я думаю, простых групп в принципе нет. Конечно, это большой вызов для нас. Будет сложно, мы должны подготовиться наилучшим образом, чтобы действительно достойно показать себя с такими великими соперниками.

Это жеребьевка. Тем она и интересна: никогда не знаешь, что будет. Поэтому нет никакой разницы, совпала или нет. Как я и сказал, всегда сложно. Сейчас нужно усердно готовиться, концентрироваться на нашей команде, нашей работе и игре. Постараемся выступить хорошо.



Наверное, группа сложнее, чем в прошлом году. Но есть как есть. Ты никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Будем стараться. Нужно думать о себе и изучить всех соперников. Верим в свои силы и собственную работу. Провели хороший прошлый сезон, сейчас – новый сезон и новый вызов. Всегда непросто, но мы будем стараться добиваться наших целей", — приводит слова бразильца официальный сайт "горняков".

Напомним, что Шахтер сможет провести матчи Лиги чемпионов со зрителями на трибунах.