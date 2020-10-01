Директор Реала: У Шахтера вся команда настроена на атаку

01 октября 2020

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Эмилио Бутрагеньо — о грядущих баталиях в главном еврокубковом турнире.

Директор Реала Эмилио Бутрагеньо прокомментировал итоги жеребьевки для Реала, которому предстоит сыграть с Шахтером.

"Это будет шесть очень напряженных и увлекательных матчей. Это три соперника с разными стилями, но все они отличные команды. Шахтер играл в полуфинале Лиги Европы, вся команда хорошо играет в атаке. Интер, о нем уже говорит его история, он также вырос в последние сезоны и будет очень опасным. Боруссия Менхенгладбах — немецкая команда с отличной динамикой.

 
Это будут шесть очень напряженных матчей, к тому же привлекательных для зрителей. В этом соревновании любой промах может быть фатальным. Календарь этого сезона будет очень сложным, и будет очень важно иметь много игроков, которые могут внести свой вклад в команду и которые позволят нам поддерживать очень высокий уровень в каждой игре", — приводит слова Бутргеньо официальный сайт мадридцев.

На Football.ua доступны итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: ФК Реал

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