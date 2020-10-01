Шахтер узнал соперников в групповом этапе Лиги чемпионов

Дончане проведут встречи против Гладбаха, Реала и Интера.

В Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21, в котором Шахтер узнал своих соперников в турнире.

В результате жребия, дончане попали в группу В, где сражаться против "горняков" будут мадридский Реал, миланский Интер и Боруссия М.

Напомним, Шахтер напрямую попал в групповой этап турнира благодаря победе в украинской Премьер-лиге.

Поединки группового этапа пройдут в шесть туров:

Тур 1: 20/21 октября

Тур 2: 27/28 октября

Тур 3: 3/4 ноября

Тур 4: 24/25 ноября

Тур 5: 1/2 декабря

Тур 6: 8/9 декабря

Расписание матчей Шахтера станет известно позже.