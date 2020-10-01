Стали известны все группы Лиги чемпионов-2020/21

В Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21, в котором узнали своих соперников Динамо и Шахтер.
Все группы Лиги чемпионов-2020/21 выглядят следующим образом:
Группа А
Бавария
Атлетико
Зальцбург
Локомотив
Группа В
Реал Мадрид
Шахтер
Интер
Боруссия М
Группа С
Порту
Манчестер Сити
Олимпиакос
Марсель
Группа D
Ливерпуль
Аякс
Аталанта
Митьюлланд
Группа Е
Севилья
Челси
Краснодар
Ренн
Группа F
Зенит
Боруссия Д
Лацио
Брюгге
Группа G
Ювентус
Барселона
Динамо
Ференцварош
Группа Н
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
Лейпциг
Истанбул Башакшехир
Напомним, лучшим голкипером года по версии УЕФА стал вратарь Баварии Мануэль Нойер.