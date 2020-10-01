Стали известны все группы Лиги чемпионов-2020/21

01 октября 2020

Стали известны все группы Лиги чемпионов-2020/21

Команды вскоре начнут свой путь в евротурнире.

В Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21, в котором узнали своих соперников Динамо и Шахтер.

Все группы Лиги чемпионов-2020/21 выглядят следующим образом:

Группа А

Бавария
Атлетико
Зальцбург 
Локомотив

Группа В

Реал Мадрид
Шахтер
Интер
Боруссия М

Группа С

Порту
Манчестер Сити
Олимпиакос
Марсель

Группа D

Ливерпуль
Аякс
Аталанта
Митьюлланд

Группа Е

Севилья
Челси
Краснодар
Ренн

Группа F

Зенит
Боруссия Д
Лацио
Брюгге

Группа G

Ювентус
Барселона
Динамо
Ференцварош

Группа Н

ПСЖ
Манчестер Юнайтед
Лейпциг
Истанбул Башакшехир

Напомним, лучшим голкипером года по версии УЕФА стал вратарь Баварии Мануэль Нойер.

 
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