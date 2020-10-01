Стали известны все группы Лиги чемпионов-2020/21

Команды вскоре начнут свой путь в евротурнире.

В Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21, в котором узнали своих соперников Динамо и Шахтер.

Все группы Лиги чемпионов-2020/21 выглядят следующим образом:

Группа А

Бавария

Атлетико

Зальцбург

Локомотив

Группа В

Реал Мадрид

Шахтер

Интер

Боруссия М

Группа С

Порту

Манчестер Сити

Олимпиакос

Марсель

Группа D

Ливерпуль

Аякс

Аталанта

Митьюлланд

Группа Е

Севилья

Челси

Краснодар

Ренн

Группа F

Зенит

Боруссия Д

Лацио

Брюгге

Группа G

Ювентус

Барселона

Динамо

Ференцварош

Группа Н

ПСЖ

Манчестер Юнайтед

Лейпциг

Истанбул Башакшехир

Напомним, лучшим голкипером года по версии УЕФА стал вратарь Баварии Мануэль Нойер.