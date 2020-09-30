Луческу выявил сильные стороны Гента и нейтрализовал их

Football.ua анализирует противостояние киевского Динамо и бельгийского Гента.

Киевское Динамо спустя 4 года возвращается в групповой этап Лиги чемпионов, где узнает своих соперников уже в четверг. На пути к этой цели у столичного коллектива был бельгийский Гент, испытывающий и игровые, и неигровые проблемы на старте сезона. Первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу Динамо, что вынуждало Гент с первых минут играть достаточно активно.

Держа в уме результат первого матча, именно футболисты Гента с первых минут поединка начали применять высокий прессинг на футболистов Динамо, чего они не делали в первом матче.

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Динамовцы тут же отреагировали на это, Сергей Сидорчук начал опускаться в линию к центральным защитникам, чтобы помогать выходить из-под прессинга в фазе перехода из обороны в атаку.

На 6-й минуте впервые высокий прессинг принес дивиденды бельгийцам. Георгий Бущан под давлением не сумел хорошо выбить мяч, получилось неточно и несильно.

Гент, перехватив мяч, создал себе ситуацию 5 в 5, но ничего выжать из этого не сумел.

В эпизодах, когда Гент большим числом футболистов пытался накрывать защитников Динамо на их же половине поля, киевляне начали пользоваться длинными передачами на Супрягу. У Гента не получалось сохранять компактность, а потому появлялись разрывы между линиями.

А самое главное – это то, что Супряге лучше удавалось цепляться за эти мячи в сравнении с матчем против АЗ. В поединке с нидерландским клубом Супряга проиграл практически все свои единоборства Влаару и Коопмейнерсу, потому все мы с ужасом вспоминаем первый тайм того поединка. С Гентом же Супряга сумел более эффективно выступить в роли «столба». И хотя эффективность его борьбы по цифрам сравнима с матчем против АЗ – выиграл 1 верховое единоборство из 7, а вообще 5 раз был успешен в борьбе из 17. Но важный момент, что Супряга гораздо лучше навязывал эту борьбу и если даже проигрывал, то часто футболистам Динамо удавалось подобрать мяч. При этом Супряга собрал на себе больше всего фолов – 4. Именно Супряга заработал 1 из пенальти и был близок к тому, чтобы заработать еще один. Помешал ему в этом минимальный офсайд. Отмечаем хороший матч для молодого нападающего Динамо, но есть куда расти.

Отмечаем также действия Виталия Буяльского. Умения украинского полузащитника открываться в полуфлангах еще в свое время отмечал Сергей Ребров. Но в матчах под руководством Луческу Буяльский, словно акула, учуявшая запах крови, постоянно находит пространство в зонах между линиями и представляет настоящую головную боль для своих соперников. Так и в матче против Гента первая голевая атака была сооружена, когда Буяльский открылся под передачу Кендзеры.

После Виталий сделал передачу на Супрягу, а сам начал движение к воротам Гента. На скрине видно, как 2 футболиста Гента полностью сконцентрированы на мяче и выпускают из виду движение Буяльского в центр штрафной.

У форварда киевлян было 2 возможных варианта для дальнейшего хорошего обострения. Оба они предполагали обратную передачу на Буяльского. Влад мог на приеме попробовать вернуть мяч в ход Виталию пяткой, либо же должен был пробрасывать себе на ход и делать прострел. Супряга выбрал второй вариант и не прогадал.

Тут отмечаем коллективную ошибку защитников Гента – Пластун не заблокировал прострел, а его партнеры не закрыли Буяльского и не сумели перекрыть этот прострел.

Из-за того, что Гент в этом матче пытался прессинговать своего соперника на его половине, то линия обороны вынуждена была располагаться высоко. Это позволяло Миколенко делать длинные передачи на Супрягу не только в борьбу, но и за спины защитникам соперника на ход, где Владислав чувствует себя как рыба в воде.

Отметим и Миколенко в этой игре. Он часто был в этом поединке тем футболистом, который начинал атаки вертикальными передачами вперед, а точность его пассов при этом была самой высокой в команде – 95%.

Снова активные действия Буяльского в атаке позволили динамовцам зацепиться за мяч.

Эта атака вполне могла стать голевой, но Николай Шапаренко хорошим дальним ударом угодил в штангу.

В обороне Динамо действовало уверенно и местами самонадеянно. Киевляне не стеснялись разыгрывать вот такие треугольники около своей штрафной, когда Гент большими силами старался забрать мяч.

В ситуациях, где можно и нужно было сыграть проще, динамовцы начали уж сильно передерживать мяч. В этой же ситуации после розыгрыша треугольников молодой Забарный допустил первую серьезную ошибку, после которой у Гента возник первый голевой момент у ворот Бущана.

В позиционных атаках Гент искал возможности для вывода своего футболиста во фланг на подачу. Это вполне очевидно, учитывая наличие двух габаритных форвардов. Бельгийцы и не собирались придумывать что-то особенное. Они делали ставку на навесы на своих нападающих. В этой ситуации была важна роль крайних полузащитников Динамо Де Пены и Родригеса. Они были вынуждены играть очень низко, помогая своим крайним защитникам. Луческу явно требовал от своей линии обороны по возможности сохранять минимальные разрывы между друг другом, дабы повысить плотность в штрафной площадке при подачах соперника.

Также в этих зонах часто можно было увидеть Шапаренко и Сидорчука. И только в случае, когда ни крайний полузащитник, ни центральный не успевали опуститься в эту зону, только тогда во фланг на оппонента выдвигались крайние защитники.

В фазе перехода из атаки в оборону Динамо действовало в схеме 4-4-2, где Буяльский выполнял роль второго форварда. Он на пару с Супрягой оказывал постоянное давление на центральных защитников, вынуждая тех играть через фланги короткими передачами, а не вертикальными передачами в атакующую треть.

На послематчевой пресс-конференции Мирча Луческу неожиданно раскрыл много тактических секретов. Он обозначил, что было 4 главных пункта, на которые он сказал обратить внимание своим футболистам:

1. Не дать играть длинными передачами на форвардов (потому мы видим давление на защитников на последнем скрине).

2. Не терять мяч в центре поля, чтобы избежать контратак.

3. Не дать подавать правому защитнику Гента.

4. Не давать зарабатывать стандарты.

Именно по причине того, что перестал выполняться четвертый пункт, по мнению тренера, у Гента и начали появляться голевые возможности у ворот Георгия Бущана в концовке встречи. И с ним сложно не согласиться, ведь основная угроза у ворот Динамо была после угловых Гента. Все это уже было после того, как счет на табло был 3:0 в пользу Динамо, но не отметить того, что бельгийцы имели просто умопомрачительное количество голевых моментов нельзя. Настораживает, что и в матче против АЗ при счете 2:0 нидерландцы создали голевой момент и чудом не забили. Именно из-за последней 30-минутки Гент обошел Динамо по всем статистическим показателям.

Показатель xG у бельгийцев составил 4! В то время как у Динамо этот показатель 3,4. Что говорит о том, что по моментам матч вполне мог закончиться 4:3 в пользу Гента, и этот счет позволил бы им пройти дальше. Конечно, же футбол не любит сослагательного наклонения и пропусти Динамо хотя бы один мяч, то наверняка игроки бы мобилизовались и пропала бы та расслабленность, которая появилась при счете 3:0…

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Отметим также, что худший отрезок матча Динамо провело именно тогда, когда поле покинули Родригес и Де Пена, а на их места вышли Цыганков и Вербич. Сам же Луческу на пресс-конференции защитил вышедших на замену игроков, сказав, что понимает, насколько сложно при счете 3:0 войти в игру должным образом с максимальной концентрацией. По итогу последние 30 минут матча "помогли" Бущану стать лучшим игроком встречи.

Первый номер киевлян заработал самый высокий Instat Index – 356. По его воротам нанесли 19 ударов, 14 в створ. Также отмечаем, что целых 10 ударов были нанесены с ближнего расстояния. Трижды Бущан отразил удары соперников, которые подпадают под категорию суперсейвов. Два раза из двух голкипер киевлян удачно сыграл на выходе. Вполне вероятно, что перед матчами национальной сборной футболисты Динамо решили дать проявить себя голкиперу, дабы Андрей Шевченко хорошо подумал, прежде чем выбирать стартовый состав на ближайшие поединки. А если серьезно, то Мирче Луческу и его тренерскому штабу предстоит провести большую работу, чтобы понять причины такой концовки встречи, дабы предотвратить повторение такой ситуации в будущем.

Статистические данные Instat

Горбаченко Сергей, Football.ua