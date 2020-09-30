Караваев: Если выполняем требования тренера, это приносит результат

Игрок киевлян прокомментировал успех команды.

Защитник Динамо Александр Караваев поделился своим мнением о победе над Гентом (3:0) и выходе в групповой этап Лиги чемпионов.

"Мы этого ждали, мы к этому стремились. Это была одна из наших главных задач с тех пор, как мы собрались после небольшого отпуска – на эти два месяца. Хорошо стартовать в чемпионате Украины и выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Мы выполнили эту задачу и теперь нужно дальше поэтапно следовать своим целям.

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Это опыт тренера. 50 лет тренерской карьеры – не знаю, у кого на счету больше или столько же. Он нам говорит: "Я видел многое. Вы, главное, меня слушайте ,я вам хочу помочь прогрессировать, достигать результатов прямо здесь и сейчас. Если вы меня будете слушать, я вам постараюсь как можно больше передать всего". И как мы видим, если мы выполняем то, что от нас требует тренер, то у нас это получается и приносит результат. Мы будем только улучшать то, что от нас требуют, делать поменьше ошибок и побольше положительных действий в нашей игре.

Сложные соперники впереди? Мы понимаем, мы к этому стремились, затем и выходили в группу. Надеемся на самое лучшее. Уверен, что мы будем только улучшать нашу игру, и у нас впереди будут большие победы и прогресс", – рассказал Караваев в интервью официальному сайту клуба.