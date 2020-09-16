Динамо — АЗ 2:0: за счет чего киевлянам удалось одержать победу

Сергей Горбаченко разбирает основные тенденции этого поединка.

Игру между Динамо и АЗ правильнее разделять на 2 тайма, поскольку они очень сильно отличались друг от друга.

На предматчевой пресс-конференции Арне Слот акцентировал внимание на том, что Динамо очень хорошо действует в быстрых атаках и главная опасность от киевлян исходит в контригре. Вполне логично, что у гостей был план забить быстрый гол, а потом отдать мяч Динамо и возможность играть первым номером, а самим перейти в режим контратакующего футбола и исполнять уже роль Десны.

Потому с первых минут мы увидели высокий прессинг в исполнении нидерландских футболистов. Они не давали динамовцам контролировать мяч и оказывали максимальное давление.

После стартовой активной 15-минутки АЗ снизил обороты, но от высокого прессинга не отказался. На трибунах было отчетливо слышно, как по команде нидерландские футболисты включали активный прессинг, как только мяч принимал Илья Забарный. К счастью, поговорка "где тонко, там и рвется" не сработала в этот раз. Да и Динамо моментально отреагировало на эту ситуацию, и в фазе перехода из обороны в атаку в линию к центральным защитникам начал опускаться Сергей Сидорчук, дабы помогать Забарному и Миколенко.

А теперь приготовьтесь! Сейчас будет главная фундаментальная вещь, которая отличает первый тайм от второго. АЗ охотно применял тактику мелкого фола в первом тайме (во втором этого не было). Это не новый прием команд, которые играют с высоким прессингом и атакуют большим числом футболистов. Нидерландцы тушили в зародыше даже возможности для быстрых атак Динамо. Они не позволяли разыгрывать свои атаки футболистам соперника через центр поля за счет коротких передач. В первой 45-минутке только Шапаренко играл уверенно на мяче и пытался самостоятельно развернуться к воротам соперника. И тут же получал по ногам.

Подопечные Арне Слота специально вынуждали играть динамовцев через защитников с последующей длинной передачей в сторону Супряги, где он находился под пристальным контролем со стороны более габаритных Влаара и Коопмейнерса. Именно по этой причине у Супряги больше всех единоборств в составе своей команды – 19. Из них молодой форвард киевлян выиграл только 6. При этом из 4 верховых единоборств Влад не выиграл ни одного. В первом тайме Динамо вынуждено было выходить в свои атаки длинными передачами на форварда. Супряга выполнял роль "столба", с чем в итоге не справился. Он не получал желанных пасов на ход за спины соперникам, а лишь передачи в борьбу в район центрального круга.

Во втором тайме произошло самое главное – АЗ перестал успевать накрывать футболистов Динамо при потере мяча на половине поля соперника. То ли Динамо прибавило, то ли АЗ сдал. Есть подозрение, что все же второе. Уже не было той плотности игры с футболистами Динамо после потерь. Атакующие игроки Динамо начали получать свободные зоны и пространство при переходе из обороны в атаку.

Плюс к этому АЗ все больше начал допускать ошибок. Начал появляться необязательный брак, который как раз свидетельствовал о том, что нидерландская команда не способна на данном этапе выдерживать все 90 минут тот ритм, который сама же задала в первом тайме. И этим начали пользоваться футболисты Динамо. Первый гол – яркое тому подтверждение, когда Буяльский сыграл на перехвате и сделал голевую передачу на Родригеса.

Статистика этого поединка ярко отражает, что происходило на футбольном поле. АЗ имел преимущество практически по всем показателям кроме реальных угроз воротам соперника.

Хоть алкмаарцы и нанесли больше ударов, но всего лишь один был в створ ворот. В то время, как Динамо раз за разом убегало в свои атаки и могло забивать даже больше двух мячей, будь немного точнее Де Пена и Родригес. Мнение о том, что АЗ контролировал эту игру и Динамо в каком-то смысле "отскочило" ошибочно. Киевляне действовали именно так, как и требовалось, дабы получить необходимый результат. Владение территорией и преимуществом не приносило АЗ дивидендов в виде опасных моментов. Свой самый опасный шанс на взятие ворот нидерландцы создали на 87-й минуте, когда счет уже был 2:0 в пользу Динамо. Именно в тот момент "включился" Луческу на бровке и начал очень активно высказывать недовольство своим футболистам, хотя до этого наставник киевлян был спокоен как удав, поскольку видел, что команда полностью выполняет его план на игру.

Отдельно в этом поединке хочется отметить Николая Шапаренко, который абсолютно по-новому открывается при Луческу. В поединке против АЗ он действовал уверенно и был одним из лучших по продвижению мяча. Действовал смело и эффективно. Собрал на себе больше всего фолов соперника – 4. Осуществил 6 перехватов и всего 4 раза терял мяч. По количеству единоборств был вторым в Динамо после Супряги – 18, но эффективность у Николая была куда выше – 12 выигранных. На ровне с Родригесом чаще всех шел в обводку – 6 раз. Но если люксембуржец лишь раз сделал это успешно, то у Николая успешных обводок в этой игре было 4.

Не хочется сглазить и перехвалить Николая, ведь и у Хацкевича он вспышками показывал хороший футбол. Будем надеяться, что при Луческу у хавбека киевлян получится показывать такой уровень стабильно.

Динамо одержало тренерскую победу, вновь обыграв соперника, который перед стартовым свистком считался фаворитом встречи.

Сергей Горбаченко, специально для Football.ua