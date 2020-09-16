Забарный стал одним из самых молодых еврокубковых дебютантов Динамо

Центрбек сыграл против АЗ в возрасте 18 лет и 14 дней.

Динамо одолело на своем поле АЗ (2:0) в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе киевлян и стал одним из самых молодых еврокубковых дебютантов в истории клуба в возрасте 18 лет и 14 дней.

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Юный центрбек обошел в рейтинге Георгия Цитаишвили, который впервые сыграл в еврокубковых соревнованиях в возрасте 18 лет и 25 дней. Лидирует по этому показателю голкипер Максим Коваль, сыгравший в плей-офф раунде ЛЧ против Аякса в 2010 году в возрасте 17 лет и 251 дня.

В текущем сезоне Забарный успел провести 2 поединка в футболке "бело-синих".