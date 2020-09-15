Динамо обыграло АЗ и вышло в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Голы Жерсона Родригеса и Николая Шапаренко вывели Динамо в следующий раунд (2:0).

Киевское Динамо стартовало в новом еврокубковом сезоне матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против нидерландского АЗ. Главный тренер киевлян Мирча Луческу в очередной раз столкнулся с проблемами, связанными с недоступными центральными защитниками. В этот раз в бой были брошены юный Илья Забарный и номинальный левый защитник Виталий Миколенко, которые должны были поспевать за юркими нападающими гостей. Сразу же после стартового свистка подопечные Арне Слота забрали мяч под свой контроль, но довольствовались лишь его перекатыванием, не спеша идти в атаку.

Со временем киевляне перехватили инициативу забрал мяч под свой контроль, но на чужой половине поля он у них долго не задерживался. Игроки Динамо допускали много технического брака, не создавая ни одной возможности нанести хоть какой-то удар по воротам. Немного позднее алкмаарцы перехватили инициативу и перебрались на чужую половину поля. Активно работал левый фланг, где трудились Вейндал и Гудмундссон, который загружали мяч в штрафную, но их передачи, как правило, были безадресными.

Подопечные Луческу время от времени забирали мяч себе, но не создавали абсолютно никакого давления на чужую штрафную, а у обороны соперника и Бизота практически не было работы. В завершении одной из атак Боаду отправил мяч в сетку ворот Бущана, но гол не был засчитан, так как перед этим мяч покинул пределы поля. В нескольких случаях игроки АЗ падали в штрафной площади хозяев и рассчитывали на пенальти, однако нарушений правил не было. Кроме того, гости нанесли несколько ударов по воротам из-за пределов штрафной, но они не несли никакой угрозы для Бущана.

В еще одном эпизоде Боаду мог открыть счет, ворвавшись в штрафную, но нападающий пробил очень неточно. Что касается Динамо, то оно нанесло лишь один удар по воротам в первом тайме. Буяльский пробил в касание после паса Кендзеры, а Влаар подставил голову, приняв мяч на себя. На большее ни одна из команд в первом тайме не сподобилась, посему участники матча отправились на перерыв, так и не открыв счет.

Вторая половина встречи выдалась куда бодрее первой. Уже на 48-й минуте Стенгс едва не вывел "сырных фермеров" вперед, плотно пробив по воротам из-за пределов штрафной — мяч просвистел рядом со штангой. А уже на следующей минуте киевляне вышли вперед. Буяльский перехватил мяч на чужой половине поля и вывел свободного Родригеса на ударную позицию, а Жерсон расстрелял ворота — 1:0. Забив, подопечные Луческу обрели психологическое преимущество, забрав мяч под свой контроль. А вот соперник несколько растерялся и не сразу пришел в себя.

Слот был вынужден произвести раннюю замену с целью усиления атаки, выпустив на поле Идрисси. Практически сразу же после этого хозяева едва не удвоили преимущество в счете. Супряга разобрался с двумя защитниками, после чего попытался протолкнуть мяч мимо Бизота, но пробил прямо во вратаря. Через несколько минут у Владислава была еще одна шикарная возможность забить, но нападающий не смог как следует попасть по мячу после прострела Де Пены. После этого команда Луческу снова отдала мяч во владение сопернику, опустившись на свою половину поля.

Гости заработали несколько стандартов, которые давали надежды на забитый гол, но их подачи не приводили к ударам по воротам. Идрисси мог забить с игры, пробив по воротам с линии штрафной, но Уссама не смог прижать мяч, запустив его над перекладиной. Динамо ответило на это эпизодом с участием Буяльского, который попытался забить пяткой, находясь спиной к воротам, но Виталий лишь погладил мяч. Подопечные Слота все большими силами шли в атаку, рассчитывая взять соперника количеством, однако это не сработало.

Ближе к окончанию встречи у киевлян появилось немало возможностей убегать в контратаки. Де Пены пробил по воротам из выгодных позиций дважды в течение минуты. Первый удар пришелся прямо в руки Бизоту, а второй оказался неточным. А через несколько минут очередной разрыв между линиями игроков АЗ таки помог забить. Бизот отбил мяч прямо на голову Шапаренко после прострела Кендзеры, а Николай спокойно отправил его в ворота — 2:0.

Уже через две минуты гости едва не вернули интригу. Помешали этому Бущан и перекладина. Сперва Георгий перевел мяч в каркас ворот после удара де Вита, а сыгравший на добивании Боаду еще раз отправил мяч в перекладину в ситуации, когда было легче забить. В оставшиеся минуту алкмаарцы отчаянно пытались сократить отставание в счете, но больше не угрожали воротам хозяев. Как итог, Динамо не без проблем одержало победу и добыло путевку в следующий раунд квалификации.

В раунде плей-офф Лиги чемпионов Динамо сыграет с победителем пары Гент – Рапид Вена.

Динамо - АЗ 2:0

Голы: Родригес, 49, Шапаренко, 86

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев — Сидорчук, Шапаренко (Леднев, 90+1) — Родригес, Буяльский (Андриевский, 79), Де Пена — Супряга (Вербич, 74)

АЗ: Бизот — Свенссон, Влаар (Сугавара, 79), Копмейнерс, Вейндал — Класи, де Вит, Мидтшо (Друйф, 66) — Стенгс, Боаду, Гудмундссон (Идрисси, 58)

Предупреждения: Буяльский, Родригес, Кендзера — Стенгс, Класи, Идрисси