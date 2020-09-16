Динамо — АЗ. Наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо в поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Уже можно с уверенностью утверждать, что первым результатом работы Мирчи Луческу на посту главного тренера киевского Динамо стало успешное обучение столичного клуба такому аспекту как игра вторым номером. Второй поединок с повышенным уровнем ответственности под руководством румынского специалиста — второй успешный результат. После первого тайма мало кто мог удержаться от испепеляющей критики в адрес вице-чемпиона Украины (поводы были, ведь игра не клеилась совсем), но две ошибки нидерландцев после перерыва были успешно использованы, после чего игру необходимо было просто закрыть. Содержательный матч, достаточно количество экспериментов от тренерского штаба, но, в то же самое время, сформировался вполне очевидный вопрос — а что дальше?

Football.ua оценивает игру футболистов Динамо в матче на НСК "Олимпийский" (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев

Георгий Бущан — 6,5. Половины пальцев одной руки будет достаточно для того, чтобы пересчитать моменты, в которых голкипер киевского Динамо активно принимал участие в защите ворот. Но в матче с таким уровнем напряжения как раз и заключалась коварность в возможном единственном уколе от соперников. Таковой произошел на 88-й минуте, когда Бущан сумел потащить фактически мертвый мяч при ударе головой от де Вита.

Томаш Кендзера — 6,5. Ощутимо страдал правый фланг обороны Динамо в первом тайме, когда на него приходилось большинство исключительно скоростных проходов от соперников. Если бы тенденция распространилась и на второй тайм, то польскому защитнику вряд ли можно было бы рассчитывать на высокую оценку. Разрывы были слишком уж заметны. Однако выход Идрисси (одного из лидеров Алкмаара), вопреки ожиданиям, стал для Кендзеры поводом перевести дух. В эпизодах один в один Томаш не уступал сопернику, что особенно было заметно по психологическим срывам Адрисси после очередного неудачного дриблинга в конце матча. А этот космический рывок поляка в концовке встречи во время второго гола? Балансировал на грани, но ушел в сторону победителей.

Илья Забарный — 6,5. Следом за дебютом за "взрослую" команду последовал и дебют в еврокубках. Не сказать, что он вышел для Забарного сверхуспешным, но и серьезных ошибок допущено не было. Пару позиционных ошибок при подачах с флангов завершились ударами со второго этажа от соперников, но результативными (или, хотя бы, острыми) они не стали, поэтому растворились на общем фоне противостояния. В целом, с учетом игры в экспериментальной паре, важный этап в персональной карьере был пройден игроком уверенно.

Виталий Миколенко — 6,5. Для номинально флангового защитника играть в центре обороны на уровне академии и квалификации Лиги чемпионов — две большие разницы, разумеется. Но таковы реалии вице-чемпиона Украины, что Миколенко приходится закрывать проблемную зону. По его собственным словам, после поединка, становится понятно, что футболисту сборной Украины все равно где играть.

Отчетная игра подтвердила этот тезис. В первом тайме немного страдал первый пас в атаку (Коопмейнерс в персональном сравнении был на голову сильнее), во втором данная ситуация уже не имела места быть. Динамо начало отбирать мячи уже в центре поля, поэтому защитникам оставалось заниматься исключительно работой в опеке. Судя по счету на табло, поединок был проведен успешно, а микромоменты будут подтачиваться со временем.

Александр Караваев — 6,0. Работы у левого фланга обороны Динамо было немного меньше, чем у противоположной стороны поля, но к атакам Караваев начал подключаться слишком уж поздно. "Кара! Кара!" — можно было подумать, что Луческу по ходу матча забавляется с соответствующим видом птиц, или же о чем-то предупреждает нидерландцев, но нет, главный тренер практически в ручном режиме руководил украинским футболистом. Вызывает вопросы такой подход, однако концовка матча от Александра получилась достаточно хороша.

Сергей Сидорчук — 6,5. Киевляне в матче с АЗ встречали соперников достаточно низким блоком. В таких условиях опорному полузащитнику достаточно грамотно занимать позицию, в зависимости от ситуации, и зона будет надежно перекрыта. Сидорчук серьезно не успел лишь однажды, когда Стенгс пробивал в район правой штанги из-за пределов штрафной. Безусловно, эта ошибка опорника могла стоить команде очень дорого, но все обошлось испугом. Остальные эпизоды остались полностью за Сергеем.

Жерсон Родригес — 7,0. "Родригеша нужно было менять в перерыве, но я поверил в него, и он отблагодарил своим голом", — слова Луческу после матча исчерпывающе описали игру люксембуржца в этом матче. Заметен некоторый спад в динамике Жерсона после матчей национальных сборных, и хотелось бы верить, что это лишь временная тенденция, ведь в ближайшем будущем календарь станет еще жестче.

Николай Шапаренко — 7,5. Это именно с перехвата Шапаренко началась атака Динамо на первый гол, и именно его точный удар головой завершал голевой задел этого поединка. Игра киевлян на чужой половине в первом тайме — история с негативной окраской, которую надо разбирать тренерскому штабу. Но когда команды вернулись на поле, подопечные Луческу совершенно иначе обращались с мячом. Тут и стала заметна работа Шапаренко. Добротная, рассудительная и проактивная относительно происходящего вокруг.

Виталий Буяльский — 7,5. Полузащитник Динамо оказал решающее влияние на эпизод в моменте с голом Жерсона, а до и после этого был движущей силой киевлян в игре в отборе и атаке. Действительно универсальная боевая единица, вокруг которой Луческу выстраивает всю динамику своей команды. Как только Буяльский сумел поймать ритм, а этот момент пришелся на возвращение команд на поле после перерыва, то и хозяева стали смотреться по-другому.

Карлос Де Пена — 7,0. Уругваец в отчетной игре взял упорством. По ходу всего поединка Карлос не избегал возможностей вывести свою команду в контратаку, но поначалу это давалось слишком большими усилиями. А вот в завершении мы увидели привычного Де Пену, который разве что в ворота не закручивал мяч с углового, и которому не давали соперники поводов исполнять стандарты. Рисовал атаки как хотел, на что было любо-дорого смотреть.

Владислав Супряга — 5,5. Настолько надоело форварду бегать без мяча в атаке, что в конце матча он уже сам повадился создавать для себя моменты. Однако реализация у Супряги продолжает прихрамывать, к сожалению. Один лишь плюс в этом всем наблюдается — у Динамо все равно остается игрок на острие атаки, которому не чуждо бороться даже за безнадежный мяч, о чем ярко свидетельствовал эпизод с первым голом. Ему не все равно, а это уже неплохой фундамент для дальнейшего прогресса.

Беньямин Вербич — 6,5. Словенец своим стилем после выхода на замену немного не вписался в ход поединка. Скорости, которые предложены Вербичем, были выше, чем общекомандные, поэтому в некоторых эпизодах проделанная им работа оставалась без вознаграждения.

Александер Андриевский и Богдан Леднев выходили на поле на замену в разные промежутки времени и с отличными задачами. По большому счету, никто из них так и не сумел запомниться конкретными действиями, ведь в концовке Динамо завершило свою трансформацию в единый механизм на поле, и так и завершало поединок.

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