Луческу: Мы хорошо перекрыли сильные стороны соперников

Главный тренер киевлян прокомментировал поединок против АЗ.

Динамо с комфортным счетом обыграло АЗ в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Мирча Луческу отметил, что все прошло по его плану, а также похвалил молодых игроков.

"Сегодня была тактическая игра со стороны обеих команд. Не забывайте, что АЗ почти выиграл чемпионат, играя через длинные передачи, завлекая соперников за спину, демонстрируя агрессивный вертикальный футбол. Мы хорошо перекрыли сильные стороны соперников, зоны, в которые они играли за спины наших защитников. В первом тайме АЗ почти ничего не создал у наших ворот.

В перерыве я сказал ребятам, чтобы они имели терпение, потому что гости пойдут вперед большими силами и у нас появятся зоны для контратак. Так оно и случилось. Благодарю ребят за выполнение всех подсказок и за сумасшедшую самоотдачу, терпение и добытый результат.

Забарный? Он сыграл очень хорошо. Я доверяю молодым ребятам, а они отвечают своей хорошей игрой. Это нормально, что мы создаем конкуренцию. Не стоит забывать и о Миколенко, который играл не на своей позиции и выступил очень хорошо. Но было бы несправедливо, если бы я похвалили только их двоих, сегодня вся команда сыграла супер.

Кого бы хотели видеть противником в следующем раунде? Сейчас мы думаем о следующей игре. В победе нет смысла, если ты не связываешь ее с победой в следующей игре. Для нас не важен результат в матче соперников", — приводит слова Луческу официальный сайт киевлян.

.На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — АЗ.