Динамо — АЗ 2:0 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию обзор поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

На своем поле Динамо принимало АЗ Алкмаар в рамках отбора к групповому этапу Лиги чемпионов. В случае победы, киевляне вышли бы в плей-офф турнира.

Первый тайм прошел без голов, но во втором половине встречи забитыми мячами отличились Жерсон Родригес и Николай Шапаренко — этого оказалось достаточно для прохода в следующую стадию.

Обзор матча:

Динамо - АЗ 2:0

Голы: Родригес, 49, Шапаренко, 86

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев — Сидорчук, Шапаренко (Леднев, 90+1) — Родригес, Буяльский (Андриевский, 79), Де Пена — Супряга (Вербич, 74)

АЗ: Бизот — Свенссон, Влаар (Сугавара, 79), Копмейнерс, Вейндал — Класи, де Вит, Мидтшо (Друйф, 66) — Стенгс, Боаду, Гудмундссон (Идрисси, 58)

Предупреждения: Буяльский, Родригес, Кендзера — Стенгс, Класи, Идрисси