Матч Динамо — АЗ может состояться не в Украине

Пандемия коронавируса может "перенести" поединок на нейтральное поле.

Киевское Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет против АЗ Алкмаар. Данный поединок должен состояться в Киеве, но эпидемиологическая ситуация в Украине может существенно повлиять на эти планы.

Как сообщает Футбол NEWS, за последнюю неделю в столице зафиксировано не менее 200 новых случаев заражения коронавирусом, поэтому УЕФА рассматривает вариант с переносом матча на нейтральное поле в другую страну.

Кроме того, Нидерланды внесли Украину в "красную зону". Это означает, что нашу страну в данный момент нежелательно посещать, чтобы обезопасить себя от возможного заражения COVID-19. Если нидерландцы все-таки прилетят в Украину, то по возвращении они обязаны отправиться на двухнедельный карантин.

Напомним, что сильнейший из пары Динамо — АЗ в раунде плей-офф встретится с победителем противостояния Гент (Бельгия) — Рапид (Австрия).