Динамо сыграет с победителем пары Гент/Рапид, если пройдет АЗ

Стал известен потенциальный соперник киевлян по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Киевское Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет против АЗ Алкмаар. В следующем раунде у киевлян мог быть только один соперник – победитель пары Гент/Рапид.

Дело в том, что Динамо, как и триумфатор пары ПАОК/Бенфика, будут сеянными в раунде плей-офф. Несеянными же, кроме Гент/Рапид будет Краснодар, но УЕФА разводит украинские и российские команды.

Таким образом, плей-офф пути представителей Лиг выглядит следующим образом:

Динамо (Киев) /АЗ – Гент/Рапид

Бенфика/ПАОК – Краснодар

Игры третьего квалификационного раунда пройдут 15 и 16 сентября (точная дата матча Динамо пока неизвестна).