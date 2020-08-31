Динамо сыграет с победителем пары Гент/Рапид, если пройдет АЗ

Киевское Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет против АЗ Алкмаар. В следующем раунде у киевлян мог быть только один соперник – победитель пары Гент/Рапид.
Дело в том, что Динамо, как и триумфатор пары ПАОК/Бенфика, будут сеянными в раунде плей-офф. Несеянными же, кроме Гент/Рапид будет Краснодар, но УЕФА разводит украинские и российские команды.
Таким образом, плей-офф пути представителей Лиг выглядит следующим образом:
Динамо (Киев) /АЗ – Гент/Рапид
Бенфика/ПАОК – Краснодар
Игры третьего квалификационного раунда пройдут 15 и 16 сентября (точная дата матча Динамо пока неизвестна).