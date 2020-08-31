Динамо сыграет с АЗ в квалификации Лиги чемпионов

Стал известен соперник киевлян по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов.

Динамо в соперники по квалификации Лиги чемпионов получило вторую команду Нидерландов прошлого сезона – АЗ Алкмаар.

Противостояние будет состоять из одной дуэли. Она состоится в Киеве 15 или 16 сентября.

АЗ в предыдущем раунде квалификации на 90+5 минуте ушел от поражения в матче с Викторией Пльзень, а в дополнительное время забил еще дважды и победил 3:1.

В прошлом сезоне чемпионат Нидерландов был прерван досрочно. АЗ на момент остановки занимал второе место, уступая Аяксу лишь по дополнительным показателям. В итоге лига отправила их в еврокубки как вторую команду чемпионата.