Буяльский: АЗ — самый сложный из возможных соперников

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский прокомментировал результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Виталий Буяльский считает, что Динамо достался самый сложный из возможных соперников, игра с которым будет интересной.

"Думаю, нам достался один из самых сложных соперников, – цитирует полузащитника официальный сайт Динамо. – Пока не могу точно охарактеризовать АЗ, поскольку не видел их последних матчей, но пишут, что это хорошая команда, пожтому игра будет интересной".

"Перед жеребьевкой не было каких-то предпочтений, хотя я видел несколько матчей ПАОКа и, думаю, игра с ним была бы увлекательной".

"Хорошо, что мы сыграем дома, в Киеве, на своем поле. Можно спокойно готовиться и настраиваться. Хотя все видели, что в противостояниях Лиги чемпионов, состоящих из одного матча, возможны любые неожиданности".

"Сейчас я продолжаю процесс восстановления, и, думаю, вернусь в строй не только к матчу против АЗ, а и к ближайшему календарному поединку чемпионата Украины против Десны".

Матч Динамо — АЗ состоится в Киеве 15 или 16 сентября.