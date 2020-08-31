Буяльский: АЗ — самый сложный из возможных соперников

31 августа 2020

Виталий Буяльский, фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский прокомментировал результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Виталий Буяльский считает, что Динамо достался самый сложный из возможных соперников, игра с которым будет интересной.

"Думаю, нам достался один из самых сложных соперников, – цитирует полузащитника официальный сайт Динамо. – Пока не могу точно охарактеризовать АЗ, поскольку не видел их последних матчей, но пишут, что это хорошая команда, пожтому игра будет интересной".

"Перед жеребьевкой не было каких-то предпочтений, хотя я видел несколько матчей ПАОКа и, думаю, игра с ним была бы увлекательной".

"Хорошо, что мы сыграем дома, в Киеве, на своем поле. Можно спокойно готовиться и настраиваться. Хотя все видели, что в противостояниях Лиги чемпионов, состоящих из одного матча, возможны любые неожиданности".

"Сейчас я продолжаю процесс восстановления, и, думаю, вернусь в строй не только к матчу против АЗ, а и к ближайшему календарному поединку чемпионата Украины против Десны".

Матч Динамо — АЗ состоится в Киеве 15 или 16 сентября.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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