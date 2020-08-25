Слован опротестовал в Лозанне свое исключение из Лиги чемпионов

Чемпион Словакии считает несправедливым техническое поражение в первом раунде квалификации ЛЧ-2020/21.

Слован подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение УЕФА засчитать команде техническое поражение в первом раунде квалификации против фарерского Клаксвика — сообщил официальный сайт чемпиона Словакии.

Среди анализов на коронавирус игроков словацкой команды были обнаружены положительные результаты, из-за чего матч был сначала отложен на пятницу, 21 августа, а затем УЕФА засчитал хозяевам техническую победу со счетом 3:0.

Основание для апелляции руководство гостей видит в том, что все игроки с положительными результатами были изолированы, а 13 футболистов дважды сдали отрицательные тесты, то есть были здоровы. При этом словаки готовы были отправить чартерный рейс в Братиславу, чтобы привезти недостающих для полноценной заявки (18 человек по регламенту) игроков молодежного состава из списка "В", изначально не входивших в состав делегации.

Чтобы Клаксвик согласился на такой вариант, Слован предлагал хозяевам, помимо двух отрицательных тестов своих игроков, провести дополнительный силами фарерских медиков, но получил отказ.

На данном этапе Слован должен продолжить выступления во втором раунде Лиги Европы, жеребьевка которого состоится 31 августа, а Клаксвик во втором раунде Лиги чемпионов сыграет с швейцарским Янг Бойз в среду, 26 августа.