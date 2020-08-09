Ференцварош Реброва против Юргордена, Милевский против Астаны: состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов

Клубы готовятся уже к следующему розыгрышу Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Среди прочего, своих соперников узнали клубы, в которых есть украинцы. Так, Ференцварош, который тренирует Сергей Ребров, сразится против шведского Юргордена.

Брестское Динамо, цвета которого защищают Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, померится силами с Астаной. Также Селтик Марьяна Шведа сыграет против Рейкьявика.

Все пары первого раунда выглядят следующим образом:

Ференцварош (Венгрия) — Юргорден (Швеция)

Селтик (Шотландия) — КР Рейкьявик (Исландия)

Легия (Польша) — победитель предварительного раунда

Шериф (Молдавия) — Фола (Люксембург)

Коннас Куэй (Уэльс) — Сараево (Босния и Герцеговина)

Црвена Звезда (Сербия) — Европа (Гибралтар)

Будучность (Черногория) — Лудогорец (Болгария)

Арарат-Армения (Армения) — Омония (Кипр)

Флориана (Мальта) — Клуж (Румыния)

Маккаби Тель-Авив (Израиль) — Рига (Латвия)

Карабах (Азербайджан) — Силекс (Северная Македония)

Динамо Тбилиси (Грузия) — Тирана (Албания)

Динамо Брест (Беларусь) — Астана (Казахстан)

Мольде (Норвегия) — КуПС (Финляндия)

Флора (Эстония) — Судува (Литва)

Целье (Словения) — Дандолк (Ирландия)

Ки Клаксвик (Фареры) — Слован Бртислава (Словакия)

Отметим, что поединки будут состоять из одного матча, который пройдет 18 или 19 августа.