Ференцварош Реброва против Юргордена, Милевский против Астаны: состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Среди прочего, своих соперников узнали клубы, в которых есть украинцы. Так, Ференцварош, который тренирует Сергей Ребров, сразится против шведского Юргордена.
Брестское Динамо, цвета которого защищают Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, померится силами с Астаной. Также Селтик Марьяна Шведа сыграет против Рейкьявика.
Все пары первого раунда выглядят следующим образом:
Ференцварош (Венгрия) — Юргорден (Швеция)
Селтик (Шотландия) — КР Рейкьявик (Исландия)
Легия (Польша) — победитель предварительного раунда
Шериф (Молдавия) — Фола (Люксембург)
Коннас Куэй (Уэльс) — Сараево (Босния и Герцеговина)
Црвена Звезда (Сербия) — Европа (Гибралтар)
Будучность (Черногория) — Лудогорец (Болгария)
Арарат-Армения (Армения) — Омония (Кипр)
Флориана (Мальта) — Клуж (Румыния)
Маккаби Тель-Авив (Израиль) — Рига (Латвия)
Карабах (Азербайджан) — Силекс (Северная Македония)
Динамо Тбилиси (Грузия) — Тирана (Албания)
Динамо Брест (Беларусь) — Астана (Казахстан)
Мольде (Норвегия) — КуПС (Финляндия)
Флора (Эстония) — Судува (Литва)
Целье (Словения) — Дандолк (Ирландия)
Ки Клаксвик (Фареры) — Слован Бртислава (Словакия)
Отметим, что поединки будут состоять из одного матча, который пройдет 18 или 19 августа.