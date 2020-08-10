Состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов

10 августа 2020

Состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов

В Ньоне прошла жеребьевка предварительного этапа Лиги чемпионов.

На этой стадии сыграют 26 команд, в том числе 17 победителей первого отборочного раунда. Команды поделили поровну на сеяные и несеяные согласно клубному рейтингу УЕФА. Так как матчи первого раунда еще не сыграны, при посеве учитываются коэффициент клуба с наивысшим рейтингом в паре.

Путь чемпионов:

Флориана (Мальта)/Клуж (Румыния) — Динамо Загреб (Хорватия)
Янг Бойз (Швейцария) — Ки Клаксвик (Фареры)/Слован Бртислава (Словакия)
Селтик (Шотландия)/Рейкьявик (Исландия)Ференцварош (Венгрия)/Юргорден (Швеция)
Флора (Эстония)/Судува (Литва)Маккаби Тель-Авив (Израиль)/Рига (Латвия)
Легия (POL)/Дрита (KOS)/Линфилд (NIR) — Арарат-Армения (ARM)/Омония (CYP)
Целье (Словения)/Дандолк (Ирландия)Мольде (Норвегия)/КуПС (Финляндия)
Будучность (Черногория)/Лудогорец (Болгария)/Митьюлланд (Дания)
Динамо Брест (Беларусь)/Астана (Казахстан)Коннас Куэй (Уэльс)/Сараево (Босния и Герцеговина)
Карабах (Азербайджан)/Силекс (Северная Македония)Шериф (Молдавия)/Фола (Люксембург)
Динамо Тбилиси (Грузия)/Тирана (Албания)Црвена Звезда (Сербия)/Европа (Гибралтар)

Путь представителей лиг:

Алкмаар (Нидерланды) — Виктория (Чехия)
ПАОК (Греция) — Бешикташ (Турция)
Локомотива (Хорватия) — Рапид (Австрия)

Матчи пройдут 25 и 26 августа. Победители выйдут в третий отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА, а проигравшие попадут в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Ранее прошла жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов.

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