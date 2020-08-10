Состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов

В Ньоне прошла жеребьевка предварительного этапа Лиги чемпионов.

На этой стадии сыграют 26 команд, в том числе 17 победителей первого отборочного раунда. Команды поделили поровну на сеяные и несеяные согласно клубному рейтингу УЕФА. Так как матчи первого раунда еще не сыграны, при посеве учитываются коэффициент клуба с наивысшим рейтингом в паре.

Путь чемпионов:

Флориана (Мальта)/Клуж (Румыния) — Динамо Загреб (Хорватия)

Янг Бойз (Швейцария) — Ки Клаксвик (Фареры)/Слован Бртислава (Словакия)

Селтик (Шотландия)/Рейкьявик (Исландия) — Ференцварош (Венгрия)/Юргорден (Швеция)

Флора (Эстония)/Судува (Литва) — Маккаби Тель-Авив (Израиль)/Рига (Латвия)

Легия (POL)/Дрита (KOS)/Линфилд (NIR) — Арарат-Армения (ARM)/Омония (CYP)

Целье (Словения)/Дандолк (Ирландия) — Мольде (Норвегия)/КуПС (Финляндия)

Будучность (Черногория)/Лудогорец (Болгария)/Митьюлланд (Дания)

Динамо Брест (Беларусь)/Астана (Казахстан) — Коннас Куэй (Уэльс)/Сараево (Босния и Герцеговина)

Карабах (Азербайджан)/Силекс (Северная Македония) — Шериф (Молдавия)/Фола (Люксембург)

Динамо Тбилиси (Грузия)/Тирана (Албания) — Црвена Звезда (Сербия)/Европа (Гибралтар)

Путь представителей лиг:

Алкмаар (Нидерланды) — Виктория (Чехия)

ПАОК (Греция) — Бешикташ (Турция)

Локомотива (Хорватия) — Рапид (Австрия)

Матчи пройдут 25 и 26 августа. Победители выйдут в третий отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА, а проигравшие попадут в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Ранее прошла жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов.