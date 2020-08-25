Нико Ковач: Бавария доминировала и была лучшей командой Лиги чемпионов

Экс-наставник мюнхенцев высказался о победе в финале Лиги чемпионов против ПСЖ (0:1).

Бавария стала триумфатором Лиги чемпионов в сезоне-2019/20, минимально обыграв Пари Сен-Жермен и добыв второй требл в своей истории благодаря единственному голу Кингсли Комана.

Главный тренер Монако Нико Ковач, сменщиком которого в Баварии стал Ханси Флик в ноябре 2019 года , поделился эмоциями от успеха своих подопечных.

"Я отправил Флику и некоторым игрокам SMS-сообщения с поздравлениями, потому что они заслужили этот трофей".

"Они действительно провели отличный сезон в Лиге чемпионов, доминировали в матчей и были лучшей командой! В течение 90 минут матча с ПСЖ я был уверен, что только Бавария может победить", — приводит слова Ковача Bild.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча ПСЖ — Бавария вы можете на Football.ua.