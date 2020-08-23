ПСЖ — Бавария 0:1 Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию обзор поединка финала Лиги чемпионов сезона-2019/20.

В воскресенье, 23 августа, ПСЖ противостоял Баварии в финале Лиги чемпионов.

Как и предполагали многие эксперты и специалисты, исход встречи решил один гол. На 59-й минуте игры Кингсли Коман, экс-игрок ПСЖ, огорчил свою бывшую команду. Этот забитый мяч принес чемпионский трофей Баварии.

ПСЖ — Бавария 0:1

Гол: Коман, 59



ПСЖ: Навас — Керер, Силва, Кимпембе, Бернат (Кюрзава, 80) — Эррера (Дракслер, 72), Маркиньос, Паредес (Верратти, 65) — Ди Мария (Чупо-Мотинг, 80), Мбаппе, Неймар.



Бавария: Нойер — Киммих, Боатенг (Зюле, 25), Алаба, Дэвис — Горецка, Тиаго (Толиссо, 86) — Коман (Перишич, 68), Мюллер, Гнабри (Коутиньо, 68) — Левандовски.



Предупреждения: Паредес, Неймар, Силва — Дэвис, Гнабри, Зюле, Мюллер.