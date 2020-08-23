Бавария — победитель Лиги чемпионов-2019/20!

В финальном поединке коллектив Ханса-Дитера Флика одолел французский ПСЖ за счет гола их воспитанника (1:0).

Особый финал специфического формата розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА в этом особенном карантинном сезоне стал долгожданным завершением продолжительного футбольного года. Даже пара участников решающего поединка получилась достаточно специфичной: франко-немецкое противостояние на полуфинальной стадии органично дополнил поединок за главный клубный европейский трофей между представителями данных стран. На поле португальского "Да Луж", где проводит свои домашние поединки лиссабонская Бенфика, встречались французский ПСЖ и немецкая Бавария.

Каковым был путь в финал для каждой из команд! Подопечным Томаса Тухеля (да, обеими командами руководят немцы) пришлось демонстрировать характер в каждой из встреч плей-офф. Началось все с проигранной гостевой битвы против дортмундской Боруссии (1:2), после чего парижане успели сыграть успешный ответный поединок (2:0), но к противостоянию с Аталантой из Бергамо приступить не успели — грянул карантин. Спустя пятимесячную паузу, команды все же встретились на том таки "Да Луж", и коллектив Тухеля прошел в следующий этап (2:1), где легко разобрался с РБ Лейпциг (3:0).

В тоже время, Бавария своих соперников видела только на предматчевых афишах. Лондонский Челси был разбит в двухматчевой дуэли с общим счетом 7:1 на первом шаге сетки. Сопротивлялись лишь Барселона в первом тайме грядущего погрома 8:2 и Лион, но "дети" также получили пощечину в виде счета 3:0 на табло. Коллектив Ханса-Дитера Флика легкой поступью вышел в финал, где даже считался в некоторой степени фаворитом, однако всем фанатам футбола уже было известно, как "Красная машина" может заглохнуть в решающем поединке.

Во всяком случае, точно можно сказать, что парижане сделали все, чтобы дорого соперников к трофею была максимально напряженной. Ожидаемый стиль игры с обеих сторон — Бавария ведет контроль, Париж прессингует в завершающей трети — пронизывал весь ход поединка. Выпады команд друг на друга совершались при этом с завидной регулярностью, а о центре поля особенно не задумывались. Ожесточенная борьба велась и на флангах, где медленным защитникам команды Флика приходилось сдерживать превосходящим в скорости оппонентов. Даже Альфонсо Дэвису пришлось несколько раз лишь фолом останавливать противодействующего ему Керера.

Без моментов в такой игре — никуда! И какая же машина на фоне этого поединка Нойер! Откровенные спасения от стража ворот Баварии просто вытащили игру для мюнхенцев. Да, на табло будет сохранен лишь гол Кингсли Комана образца второго тайма, когда воспитанник ПСЖ головой замкнул образцовую подачу Киммиха с правого фланга. Но как же спасал Мануэль! Неймар не смог его пробить в первом тайме, Ди Мария провалил испытание нервов чуть позже, а Маркиньос не реализовал свой момент конца поединка именно в борьбе с голкипером. С другой стороны поля был Кейлор Навас. Он также, спасал, еще и с небольшой удачей в виде попадания мяча в штангу после удара Левандовски.

Но в конце матча, когда Париж уже уступал по счету, номинальные хозяева решили поднять градус противостояния грубыми фолами, но сами же попались в расставленную ловушку. Нервы — главный враг футболиста в завершении атак. Чупо-Мотинг это знает точно после сегодняшнего вечера, ведь не переправил мяч в пустые ворота в решающий момент. Хорошо, что хоть до драки не дошло — этот матч и без того был достаточно сочным!

С серьезно затянутым во времени сезоном-2019/20 можно наконец-то распрощаться. Отгремел финал Лиги чемпионов УЕФА, победителем которого на португальских футбольных полях стала мюнхенская Бавария. В шаге от поднятия заветного трофея над головой остановился французский ПСЖ.ПСЖ —0:1Коман, 59Навас — Керер, Силва, Кимпембе, Бернат (Кюрзава, 80) — Эррера (Дракслер, 72), Маркиньос, Паредес (Верратти, 65) — Ди Мария (Чупо-Мотинг, 80), Мбаппе, Неймар.Нойер — Киммих, Боатенг (Зюле, 25), Алаба, Дэвис — Горецка, Тиаго (Толиссо, 86) — Коман (Перишич, 68), Мюллер, Гнабри (Коутиньо, 68) — Левандовски.Предупреждения: Паредес, Неймар, Силва — Дэвис, Гнабри, Зюле, Мюллер.