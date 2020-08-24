Оливер Кан: Игроки Баварии испытывали голод и никогда не довольствовались собой

Легенда мюнхенцев высказался о победе в финале Лиги чемпионов против ПСЖ (0:1).

Бавария стала триумфатором Лиги чемпионов в сезоне-2019/20, минимально обыграв Пари Сен-Жермен и добыв второй требл в своей истории благодаря единственному голу Кингсли Комана. Член правления мюнхенского гранда Оливер Кан поделился эмоциями от успеха своей команды.

"В ноябре Хасан Салихамиджич сказал мне, что когда-нибудь он снова хотел бы выиграть Лигу чемпионов. Сказано, сделано. Я думаю, что слово "Команда" играет решающую роль. И особенно стоит отметить тот голод, что испытывали парни на протяжении сезона. Они никогда не довольствовались собой. Всегда было ощущение, что они продолжают с полной концентрацией работать ради этого титула. Эта система как будто была создана для этой команды".

"ПСЖ смог частично высвободиться из под нашего давления, но наши игроки оставались начеку. Так мы смогли держать под контролем таких футболистов мирового уровня как Неймар и Мбаппе. Мануэль Нойер совершил два очень важных сэйва. Это именно то, что голкипер Баварии просто обязан уметь: ему не приходится постоянно вступать в дело, но когда это необходимо, он всегда надежен", — приводит слова Кана официальный сайт Баварии.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча ПСЖ — Бавария вы можете на Football.ua.