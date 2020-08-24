Нойер: Бавария сделала свою мечту реальностью

Капитан мюнхенцев поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов.

Бавария в шестой раз в истории выиграла Лигу чемпионов. В финальном поединке сезона-2019/20 мюнхенцы обыграли ПСЖ 1:0.

"Немного сложно отвечать на вопросы после того, как испытал такую бурю эмоций после финального свистка. Мы сделали свою мечту реальностью", — цитирует капитана команды Мануэля Нойера официальный сайт УЕФА.

"Нет, мы не были излишне расслабленными в начальной фазе атак. Возможно, не хватало немного уверенности. Но в итоге каждый приложил руку к победе, это наше командное достижение. Никогда прежде не испытывал такого удовольствия от игры, и все благодаря этому коллективу".

Мануэль Нойер стал лишь третьим вратарем-капитаном в истории, который смог выиграть Лигу чемпионов.