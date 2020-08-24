Нойер — третий вратарь-капитан, выигравший Лигу чемпионов

Голкиперу Баварии удалось весьма редкое достижение.

Бавария выиграла Лигу чемпионов-2019/20, победив в финале ПСЖ 1:0 благодаря голу Кингсли Комана.

Чемпионский кубок поднял над головой капитан Баварии Мануэль Нойер. Он стал лишь третьим вратарем в истории, который выиграл ЛЧ в качестве капитана команды.

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До этого подобное удавалось голкиперу Манчестер Юнайтед Петеру Шмейхелю и вратарю Реала Икеру Касильясу.

В конце мая Бавария продлила контракт с Мануэлем Нойером до лета 2023 года.