Мюллер: У Баварии сильная команда, но есть и характер

Нападающий мюнхенцев поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов.

Бавария по ходу сезона сменила главного тренера – вместо Нико Ковача команду возглавил Ханс-Дитер Флик. Человек, которого воспринимали как временщика, выиграл с "красными" чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов, обыграв в финале ПСЖ 1:0.

"Главный тренер — единственный человек, который принимает решения, поэтому на нем вся ответственность. Если он принимает правильные решения, то он лучший. Если нет, то он слабое звено", — цитирует форварда Баварии Томаса Мюллера официальный сайт УЕФА.

"Все понимали, чего нам пришлось преодолеть в этом сезоне. Секрета здесь нет, и от нас просто требовалось двигаться дальше. Конечно, у нас сильная команда, но у нас есть и характер. Парни были готовы биться и терпеть".

Перед матчем Томас говорил, что "Бавария должна надеть корону и с блеском отправиться в отпуск".