Мюллер: Бавария должна надеть корону и с блеском отправиться в отпуск

Нападающий мюнхенцев прокомментировал предстоящий финал Лиги чемпионов.

Бавария сразится с ПСЖ в решающем матче Лиги чемпионов-2019/20. Перед этим мюнхенцы уверенно расправились в четвертьфинале с Барселоной (8:2) и в полуфинале с Лионом (3:0).

"Конечно мы испытываем огромную уверенность в себе. Я настроен оптимистично", — цитирует Томаса Мюллера официальный сайт Баварии.

Команда Ханси Флика подходит к игре с серией из 29 матчей без поражений, причем 28 из этих игр окончились ее победами.

"Теперь мы должны надеть корону и с блеском отправиться в отпуск", — добавил Томас Мюллер.

Матч ПСЖ – Бавария начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.