Коман: Мне слегка жаль ПСЖ

Французский вингер сочувствует парижанам.

Бавария в финале Лиги чемпионов-2019/20 обыграла первый клуб Кингсли Комана – ПСЖ. Единственный гол во встрече забил сам француз.

"Это что-то невероятное, я очень счастлив", — цитирует Комана официальный сайт УЕФА.

"Мне слегка жаль ПСЖ, они проделали невероятный путь. Мы должны уважать Париж за то, чего он добился. Мы старались сохранять давление на ПСЖ, который в основном действовал на контратаках".

"Мы не пропустили, и это было самым главным. ПСЖ выдал прекрасный поединок, но и мы то же. Это был великолепный финал".

Кингсли Коман был назван лучшим игроком финала Лиги чемпионов-2019/20.