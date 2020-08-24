Комана признали лучшим игроком финала Лиги чемпионов

На счету французского вингера Баварии единственный гол в матче.

Бавария в финале Лиги чемпионов обыграла ПСЖ 1:0. Единственный гол забил Кингсли Коман. Впоследствии его признали лучшим игроком матча, сообщил официальный сайт УЕФА.

Для 24-летнего вингера кубок Лиги чемпионов стал уже 20-м трофеем в карьере. Среди прочего, он дважды выигрывал чемпионат Франции с ПСЖ, два Скудетто с Ювентусом и пять "серебряных салатниц" с Баварией.

Главный тренер мюнхенцев Ханси Флик, комментируя матч, отметил, что Коман "возможно, наконец вышел из тени Рибери и Роббена".

В предыдущем сезоне лучшим игроком финала Лиги чемпионов стал защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк, который помог "красным" обыграть Тоттенхэм со счетом 2:0.