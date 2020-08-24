Болельщики Марселя с фейерверками отпраздновали поражение ПСЖ

Фанаты провансальцев счастливы неудаче принципиального соперника.

ПСЖ в финале Лиги чемпионов проиграл Баварии 0:1, чем несказанно порадовал болельщиков Марселя. Они собрались с фейерверками, чтобы отпраздновать неудачу столичного клуба.

Marseille fans let off fireworks in celebration of PSG losing the Champions’ League final. pic.twitter.com/if7NIllx7B — Get French Football News (@GFFN) August 23, 2020

Марсель остается единственным французским клубом, выигравшим Лигу чемпионов. В сезоне-1992/93 Олимпик обыграл в финале Милан 1:0 на мюнхенском Олимпиаштадионе благодаря голу Базиля Боли.

Отметим, что матч Марселя с ПСЖ имеет статус дерби. Парижане являются одним из главных раздражителей для фанатов провансальцев.

Президент Лиона Жан-Мишель Ола, в отличие от фанатов Марселя, болел за ПСЖ. Он отметил, что президент парижан Нассер Аль-Хелаифи "заслуживает победы в Лиге чемпионов".