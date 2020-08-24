Болельщики Марселя с фейерверками отпраздновали поражение ПСЖ

ПСЖ в финале Лиги чемпионов проиграл Баварии 0:1, чем несказанно порадовал болельщиков Марселя. Они собрались с фейерверками, чтобы отпраздновать неудачу столичного клуба.
Марсель остается единственным французским клубом, выигравшим Лигу чемпионов. В сезоне-1992/93 Олимпик обыграл в финале Милан 1:0 на мюнхенском Олимпиаштадионе благодаря голу Базиля Боли.
Отметим, что матч Марселя с ПСЖ имеет статус дерби. Парижане являются одним из главных раздражителей для фанатов провансальцев.
Президент Лиона Жан-Мишель Ола, в отличие от фанатов Марселя, болел за ПСЖ. Он отметил, что президент парижан Нассер Аль-Хелаифи "заслуживает победы в Лиге чемпионов".