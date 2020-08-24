Флик: Возможно, Коман в этом сезоне, наконец, вышел из тени Рибери и Роббена

Главный тренер Баварии — о матче против ПСЖ в финале Лиги чемпионов.

Одного гола Баварии оказалось достаточно, чтобы одолеть ПСЖ. Комментарий по игре дал наставник парижан Томас Тухель.

"Очень многие заслуживают самых лестных слов после этой победы. Зимой мы показали, насколько серьезен наш настрой, и для тренера это лучшее, что он может увидеть.

Игра прошла на высоких скоростях, обороты были запредельные и обе команды создавали моменты. За нас играет лучший вратарь в мире, Мануэль Нойер, и в некоторых моментах он позволил нам остаться в игре.

Мы сыграли очень здорово, хотя многие удивлялись, как же Бавария намерена обороняться против соперника с такой выдающейся линией нападения. Думаю, в этом плане мы потрудились на славу. Отношение к делу было соответствующим.

Мы доставили сопернику множество проблем. Просто потрясающе трудились в обороне, вплоть до самого конца. Было невероятно наблюдать, какой рывок к мячу на 92-й минуте совершил Левандовски. Командная игра была сегодня на самой высоте.

Возможно, Коман в этом сезоне, наконец, вышел из тени Рибери и Роббена. Он очень талантлив и сегодня показал, что также умеет и забивать голы.

Я не ставил никаких дедлайнов, когда сегодня должна закончиться вечеринка. Праздновать как раз и надо тогда, когда добиваешься чего-то большого. В такие моменты ты просто должен веселиться, и сейчас я не могу сказать, как долго мы будем праздновать", — приводит слова Ханса Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча ПСЖ — Бавария вы можете на Football.ua.