Защитник Баварии прокомментировал завоевание трофея Лиги чемпионов.

Одного гола Баварии оказалось достаточно, чтобы одолеть ПСЖ. Завоевание трофея прокомментировал левый защитник мюнхенской команды Алфонсо Дэвис.

"Кто бы мог подумать, что парень из Канады выиграет Лигу чемпионов? Если бы два года назад мне кто-то сказал о таком, то я бы точно не поверил.

В детстве о таком можешь только мечтать. О том, как приедешь в Европу и выиграешь Лигу чемпионов в составе такого великого клуба, как Бавария. Своим примером хочу показать и другим, что это возможно. Как же приятно стоять здесь с медалью на шее, с кубком в нескольких шагах от меня", — приводит слова Алфонсо Дэвиса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча ПСЖ — Бавария вы можете на Football.ua.