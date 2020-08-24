Финал Лиги чемпионов между Баварией и ПСЖ — самый нерезультативный с 2003 года

Победителя противостояния определил единственный гол Кингсли Комана.

Бавария стала триумфатором Лиги чемпионов в сезоне-2019/20, минимально обыграв Пари Сен-Жермен и добыв второй требл в своей истории.

Обладателя самого престижного еврокубка определил единственный гол вингера Кингсли Комана, который откликнулся на передачу Йосуа Киммиха и отправил мяч в сетку ворот ударом головой на 59-й минуте встречи.

Интересно, что минувший финал ЛЧ между Баварией и ПСЖ является самым нерезультативным с сезона-2002/03. Тогда Милан и Ювентус сыграли в нулевую ничью, а победителем противостояния стали "россонери" по итогам серии пенальти.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча ПСЖ — Бавария вы можете на Football.ua.