Шестой триумф Баварии: церемония награждения победителя Лиги чемпионов

Подопечные Ханси Флика оказались сильнее ПСЖ в финале самого престижного еврокубка.

Бавария стала триумфатором Лиги чемпионов в сезоне-2019/20, минимально обыграв Пари Сен-Жермен благодаря единственному голу во втором тайме в исполнении Кингсли Комана.

Триумф в самом престижном еврокубке стал для мюнхенского гранда шестым в истории. Помимо этого, Бавария добыла свой второй требл, что до этого момента удавалось сделать только Барселоне.

Представляем вашему вниманию видео церемонии награждения подопечных Ханси Флика в качестве победителей Лиги чемпионов-2019/20:

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча ПСЖ — Бавария вы можете на Football.ua.