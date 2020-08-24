Эррера: Мы незаслуженно уступили Баварии

Хавбек ПСЖ высказался о поражении в финале Лиги чемпионов (0:1).

Бавария стала триумфатором Лиги чемпионов в сезоне-2019/20, минимально обыграв Пари Сен-Жермен благодаря единственному голу Кингсли Комана. Полузащитник парижан Андер Эррера поделился эмоциями от поражения, которое стоило его команде триумфа в самом престижном еврокубке.

"Думаю, мы сделали все для того, чтобы победить сегодня. Создали пять-шесть моментов. У них было два-три, но они забили один гол во втором тайме. Нам жаль своих болельщиков, поскольку мы понимаем, насколько эта победа была важна для них и для клуба".

"Сейчас нам следует подумать и вспомнить, как многого мы добились в этом сезоне, какой коллектив у нас сложился. Мы выиграли четыре трофея, но уступили в финале Лиги чемпионов. Я думаю, уступили незаслуженно".

"Будет сложно заснуть, даже говорить сейчас сложно. Сложно объяснить произошедшее. Но уже завтра я — и, уверен, мои партнеры по команде — начнем все с начала", — приводит слова Эрреры официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча ПСЖ — Бавария вы можете на Football.ua.