Бавария добыла второй требл, повторив достижение Барселоны

Бавария стала триумфатором Лиги чемпионов в сезоне-2019/20, минимально обыграв Пари Сен-Жермен благодаря единственному голу Кингсли Комана.
Помимо завоевания самого престижного еврокубка, команда Ханси Флика в уже минувшей кампании выиграла Бундеслигу и стала обладателем Кубка Германии.
Таким образом, Бавария добыла второй требл в своей истории, что до этого момента удавалось только Барселоне.
Вашему вниманию все треблы в истории европейского футбола:
1966/67: Селтик
1971/72: Аякс
1987/88: ПСВ
1998/99: Манчестер Юнайтед
2008/09: Барселона
2009/10: Интер
2012/13: Бавария
2014/15: Барселона
2019/20: Бавария