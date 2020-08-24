Бавария добыла второй требл, повторив достижение Барселоны

Подопечные Ханси Флика оказались сильнее ПСЖ в финале самого престижного еврокубка.

Бавария стала триумфатором Лиги чемпионов в сезоне-2019/20, минимально обыграв Пари Сен-Жермен благодаря единственному голу Кингсли Комана.

Помимо завоевания самого престижного еврокубка, команда Ханси Флика в уже минувшей кампании выиграла Бундеслигу и стала обладателем Кубка Германии.

Таким образом, Бавария добыла второй требл в своей истории, что до этого момента удавалось только Барселоне.

Вашему вниманию все треблы в истории европейского футбола:

1966/67: Селтик

1971/72: Аякс

1987/88: ПСВ

1998/99: Манчестер Юнайтед

2008/09: Барселона

2009/10: Интер

2012/13: Бавария

2014/15: Барселона

2019/20: Бавария