Нагельсманн: Подумать не мог, что когда-то выйду в полуфинал ЛЧ и сыграю против бывшего тренера

Немецкий специалист прокомментировал матч против ПСЖ.

Лейпциг сразится с ПСЖ за путевку в финал Лиги чемпионов. Главный тренер немцев Юлиан Нагельсманн хочет, чтобы его команда фокусировалась на своей игре.

"Хотим сыграть в свой футбол и фокусироваться на себе, а не думать только о ПСЖ. После возобновления сезона мы почти не показывали футбол, в который хотели играть, но побеждать можно, даже играя плохо. У игроков действительно есть желание выигрывать, мы голодны до побед, и я вижу это у них на лицах. Мы великолепно провели матч против Атлетико, а сейчас у нас будет шанс против ПСЖ. Хотим сделать следующий шаг и готовы к этому.

Я играл под руководством Тухеля. Мне нужны были деньги, и я получал зарплату игрока. Однако я получил травму, пришлось выбирать, как оплачивать учебу, и я воспользовался шансом поработать в подразделении скаутинга и аналитики. Даже подумать тогда не мог, что когда-то выйду в полуфинал Лиги чемпионов и сыграю против Тухеля.

Я не буду раскрывать свою тактику до матча! Против Атлетико мы не играли в три центральных защитника, потому что это было не нужно. Все игроки здоровы, хорошо работают, и, конечно, мы очень мотивированы.

Ты не можешь предвидеть, что способны сделать Неймар и Мбаппе, это топ-игроки. Против них надо применять командную оборону. Будет тяжело, но мы постараемся подвергнуть ПСЖ давлению и заставить их работать. Футбол интересен тогда, когда обе команды стремятся атаковать.

Я сказал парням, что даже без меня у них были бы хорошие шансы выиграть, а вот у меня без них шансов бы не было. Лига чемпионов — турнир игроков, а не тренеров", — приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Матч РБ Лейпциг — Пари Сен-Жермен состоится в понедельник, 18 августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.